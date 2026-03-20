Endesa invierte más de un millón de euros en la red eléctrica de Santa Coloma de Farners (Girona)

Trabajos tecnológicos aplicados a las infraestructuras - ENDESA

GIRONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá un millón de euros en la reforma de parte de la red eléctrica de baja y media tensión de Santa Coloma de Farners (Girona) para reforzar el suministro y dejar las infraestructuras preparadas para impulsar la electrificación de la demanda y atender el crecimiento del municipio, informa en un comunicado este viernes.

Los trabajos, que comportarán una mejora de la calidad y continuidad del servicio eléctrico 2.300 clientes de la localidad y otras zonas de su entorno, se están llevando a cabo en dos fases.

La primera de todas --ya iniciada-- tiene lugar en el núcleo urbano y en la urbanización Santa Coloma Residencial, donde se está reforzando la red de baja tensión, mientras que la segunda fase, que se iniciará en un futuro inmediato, se llevará a cabo en la zona de Can Camps.