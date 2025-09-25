Endesa lanza la 7 convocatoria de los Premios +50 Emprende para impulsar el talento senior

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha lanzado la 7 convocatoria de los Premios +50 Emprende, que tienen como objetivo impulsar el talento senior, informa en un comunicado este jueves.

Los premios son una iniciativa de Savia, un proyecto conjunto de la Fundación Endesa y la Fundación Máshumano, y la productora 02:59 Films, y promueve el emprendimiento entre los profesionales mayores de 50 años.

La voluntad es dar visibilidad al potencial emprendedor de los profesionales senior, "fomentando no solo el desarrollo de proyectos innovadores, sino también un cambio cultural" que consideran necesario para eliminar los prejuicios por la edad.

La convocatoria está abierta hasta el 16 de enero y los candidatos deberán rellenar un formulario y enviar un vídeo de un máximo de tres minutos indicando nombre, edad, ciudad de residencia, en qué consiste el proyecto y por qué decidieron emprender.

Los ganadores de las tres categorías --se suma la categoría de Emprendimiento Verde-- recibirán 10.000 euros en efectivo y 20.000 euros en formación y asesoramiento, mientras que el segundo premio cuenta con 5.000 euros y el tercero, con 1.500 euros.