Endesa llega a las 163.324 familias beneficiarias del bono social en Catalunya hasta junio

Archivo - Evolución del número de clientes de Endesa beneficiarios del bono social. - ENDESA - Archivo

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de beneficiarios del bono social de Endesa en Catalunya ha ascendido hasta las 163.324 familias en el primer semestre del ejercicio 2026, 2.629 hogares más que en el mismo periodo del año anterior, informa Endesa en un comunicado este lunes.

Del total de hogares que se benefician de este bono, que supone un descuento directo en la factura eléctrica sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), 72.400 son familias vulnerables, lo que comporta una rebaja del 42,5%, y 91.000 vulnerables severas, por lo que se benefician de una reducción del 57,5%.

El bono también cuenta actualmente con una protección adicional en el marco del escudo social aprobado por el Gobierno, que incluye la prohibición de corte del suministro para sus beneficiarios.

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Del total de beneficiarios un 60,3% son personas consideradas en situación de vulnerabilidad por renta, mientras que un 35,6% son familias numerosas y monoparentales, un 2,6% pensionistas y un 1,4% beneficiarios del ingreso mínimo vital.

La empresa ha valorado que la evolución al alza del número de beneficiarios en los últimos años "confirma" esta ayuda como una herramienta clave en la protección de los hogares en situación de vulnerabilidad energética.

También explica que la presencia de colectivos como jubilados con pensiones mínimas contributivas o las personas beneficiarias del ingreso vital mínimo es minoritaria, lo que "evidencia el potencial de crecimiento de este ayuda entre estos perfiles".

DIGITALIZACIÓN

En paralelo a este incremento, la compañía ha reforzado los canales de atención y tramitación con nuevas herramientas digitales, como un canal de WhatsApp, un número de teléfono específico y nuevos contenidos y recursos para agilizar las gestiones y mejorar la experiencia de los usuarios.

También ha impulsado el talleres y sesiones informativas a organismos e instituciones para hacer llegar el bono al mayor número de personas posible.