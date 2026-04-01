Endesa moderniza las instalaciones de Deebsa en tres municipios de Barcelona

Uno de los equipos instalados por Endesa
Uno de los equipos instalados por Endesa - ENDESA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 12:18
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BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa está realizando un proyecto de modernización de las instalaciones de su filial Deebsa para reforzar el servicio en Castellfollit del Boix, Rajadell y Fonollosa (Barcelona), informa en un comunicado este miércoles.

La actuación incluye la construcción de dos nuevos puntos de maniobra telecontrolados y la reforma de cuatro centros de transformación con la última tecnología, "más fiable y segura".

Esta renovación permite incrementar la calidad y la continuidad del suministro, reducir el tiempo de interrupción en caso de avería y reforzar la seguridad y fiabilidad de la red.

Además, "la modernización de las instalaciones facilita una gestión más eficiente de la red", mejora las condiciones de trabajo y deja a las infraestructuras más preparadas para responder en caso de incidencia.

El proyecto se enmarca en la iniciativa de Endesa de modernizar su red de distribución en el Bages (Barcelona).

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