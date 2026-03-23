Endesa realiza un simulacro de sonido en el marco del PEP de Susqueda y el Pasteral l (Girona)

Presa de Susqueda - ENDESA

GIRONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa llevará a cabo este miércoles, entre las 10.00 y 14.00 horas, un simulacro de sonidos con las 17 sirenas que ha instalado en Amer, Anglès, Bescanó, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià de Llor i Bonmatí y Susqueda que forman parte del Pla d'Emergència de les Preses (PEP) de Susqueda y el Pasteral 1 (Girona).

Estas señales acústicas se activarían de forma real para alertar a la población si alguna vez se produjera una situación de riesgo en cualquiera de las dos infraestructuras hidráulicas, ubicadas en la comarca de la Selva, informa la compañía en un comunicado este lunes.

El PEP se integra en el plan de protección civil por emergencias por inundaciones de Catalunya, el Inuncat.

Así, entre las diferentes medidas del PEP se encuentra la colocación de 17 puntos de aviso a la ciudadanía, equipados con sirenas, que se distribuyen en puntos estratégicos de varios municipios: Amer (5), Anglès (2), Bescanó (3), la Cellera de Ter (2), Osor (3), Sant Julià de Llor i Bonmatí (1) y Susqueda (1).

Estos sistemas acústicos deben instalarse obligatoriamente en las zonas que quedarían inundadas en la primera media hora en caso de rotura o mal funcionamiento de la presa, y permitirán alertar de manera "eficiente y rápida" en caso de una emergencia, mejorando su capacidad de respuesta.