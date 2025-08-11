Endesa reforma y mejora la red de baja tensión de una calle en Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado los trabajos de reforma y mejora tecnológica de la red de baja tensión de la calle Viladecavalls de Terrassa (Barcelona), informa en un comunicado este lunes.

Las obras han tenido como objetivo integrar mejor la red al entorno urbano y mejorar su calidad y continuidad, y han supuesto una inversión de 9.000 euros.

Se ha retirado todo el cableado convencional, que iba de un lado al otro de la calle, así como los soportes que había en las paredes y un palo de madera en la acera, y se han sustituido por 140 metros de cables de última generación grapados a los inmuebles.