Endesa reforma parte de la red eléctrica de 5 barrios de Girona para mejorar el suministro

GIRONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa está trabajando en la reforma tecnológica de parte de la red eléctrica de media tensión de 5 barrios de Girona con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro de casi 11.000 clientes.

Las obras han supuesto una inversión de 362.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, informa este martes en un comunicado.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los barrios del Mercadal, Carme-Vista Alegre, la Devesa, el Pla de Palau-Sant Pau (Eixample norte) y Pedret.

Las obras han sustituido las líneas eléctricas enterradas de media tensión que ya habían terminado su vida útil por unas nuevas de última generación, y la reforma integral de centros de transformación.

Además, en algunos casos, también se ha duplicado la tensión del cableado (pasando de los 11 a los 25 kV) para conseguir una red más robusta y que lleve más energía.