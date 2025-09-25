Endesa reforma tecnológicamente la red de La Pobleta de Bellveí (Lleida) para mejorar el servicio

El nuevo centro de transformación de Endesa en La Pobleta de Bellveí (Lleida) - ENDESA

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado recientemente los trabajos de reforma tecnológica de parte de la red eléctrica de media tensión de La Pobleta de Bellveí (Barcelona) con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del suministro a los clientes.

Las obras han supuesto una inversión superior a 96.000 euros, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

La operativa ha consistido en construir un nuevo centro de transformación, totalmente integrado en el entorno y dotado de las últimas tecnologías.

Así, la infraestructura cuenta con celdas que incorporan elementos de maniobra encapsulados en un gas de características especialmente aislantes, una nueva tecnología que reduce la necesidad de mantenimiento.

La construcción de esta máquina ha posibilitado dejar fuera de servicio un segundo centro de transformación que había en el municipio y que ya había terminado su vida útil.

De esta forma, se ha derribado el edificio que lo alojaba y se ha desguazado la línea eléctrica aérea que la alimentaba, formada por 175 metros de cableado, tres palos de madera y un soporte de hormigón.