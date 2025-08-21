Endesa refuerza tecnológicamente una línea eléctrica en Blanes (Girona) para mejorar el servicio

GIRONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha terminado los trabajos de reforma tecnológica de una línea eléctrica de media tensión en Blanes (Girona) con el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del servicio.

La mejora beneficiará a más de 30.000 clientes de este municipio, así como de Lloret de Mar (Girona), según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

Las obras suponen una inversión de 125.000 euros e incrementan la digitalización de las infraestructuras para que sean más robustas y resilientes de cara a nuevos retos, como el crecimiento turístico y los usos energéticos del futuro.