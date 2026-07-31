Endesa regula el caudal del Segre para el IX Descens Popular en piragua

Piragüistas en un río - ENDESA

LLEIDA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa colabora con el IX Descens Popular en piragua, que une Torres de Segre y la Granja d'Escarp (Lleida) y este domingo regulará el caudal del río Segre, informa en un comunicado este viernes.

La compañía prevé aumentar el turbinado de la central hidroeléctrica de Camarasa para incrementar la salida de agua de la Presa de Lleida y que el caudal sea de 22 metros cúbicos por segundo a las 2.

A partir de las 12 horas, se volverá al caudal ecológico, de manera que el río tendrá "óptimas condiciones" para poder hacer el descenso.

El descenso se iniciará en la parte baja de la presa de Torres de Segre y el recorrido sigue por Aitona, Seròs (Lleida) y, opcionalmente, la Granja d'Escarp.

Está previsto habilitar puntos de observación a lo largo del recorrido, que Endesa ha explicado que presenta una dificultad baja de navegación.