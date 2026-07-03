Endesa regulará el caudal de la Noguera Pallaresa durante la 48 Diada dels Raiers

Imagen de 'raiers'. - ENDESA

LLEIDA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su división de energías renovables EGPE, adaptará la actividad de sus instalaciones hidroeléctricas para regular el caudal del río de la Noguera Pallaresa y facilitar así las condiciones para la 48 Diada dels Raiers en la Pobla de Segur (Lleida), informa en un comunicado este viernes.

Lo hará este domingo, adaptando el turbinado de las centrales de la Torrassa y de Llavorsí, con el objetivo de mantener el caudal del río alrededor de 31 metros cúbicos por segundo entre las 10 y 14 horas.

La colaboración de Endesa con la diada, en la que los 'raiers' descienden por el río con una embarcación de madera, se enmarca en una estrategia de colaboración con administraciones y organismos para contribuir al desarrollo social, cultural y turístico.