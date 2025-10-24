Endesa regulará el caudal del río Noguera Pallaresa (Lleida) para facilitar su limpieza

LLEIDA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de renovables EGPE, regulará este domingo el caudal del río Noguera Pallaresa (Lleida) para facilitar las tareas de limpieza a los más de 200 voluntarios que cada año se suman a la Iniciativa Rius, informa en un comunicado este viernes.

Se trata de un proyecto coorganizado con la Associació Esportiva Pallars (AEPallars) y el Parc Natural de l'Alt Pirineu para concienciar a la ciudadanía y mitigar el impacto sobre la flora y la fauna derivado de la mala gestión de los residuos y desperdicios vertidos en hábitats de interés comunitario, como los ríos.

Esta es la 14ª edición de unas jornadas que ya empezaron este martes y en la que, por ahora, más de 400 alumnos ya han iniciado la limpieza de tramos de río cercanos a sus poblaciones, como Sort, Rialp, Llavorsí, Esterri, Tírvia y Ribera de Cardós.

Sus tareas no se limitan a la recogida de residuos, sino que incluyen también el registro de campo para identificar la tipología de los desechos, con talleres donde expertos les explican cómo realizar una recogida selectiva adecuada.

En la última edición (2024), se retiraron un total de 1.650 kilos de residuos de distintos tipos: 800 kilos de restos (generalmente plásticos y envases contaminados), 350 kilos de madera, 300 kilos de chatarra, 100 kilos de neumáticos, 50 kilos de vidrio, 30 kilos de fibrocemento y 20 kilos de escombros.