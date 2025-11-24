Endesa renueva 250 soportes de madera en líneas eléctricas del Bages y Moianès (Barcelona)

Nuevos soportes preparados para ser colocados hace unos días, en el término municipal de Avinyó (Barcelona). - ENDESA

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa está renovando cerca de 250 soportes de madera de 12 líneas eléctricas de media tensión, principalmente en las comarcas del Bages y del Moianès (Barcelona), unos trabajos que suponen una inversión para la compañía de 200.000 euros, informa este lunes en un comunicado.

Hasta ahora se han sustituido un centenar de soportes para reforzar la seguridad y fiabilidad del suministro en 20 municipios: 10 del Bages (Avinyó, Calders, Cardona, Gaià, Mura, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Súria y Talamanca) y 6 del Moianès (Castellterçol, L'Estany, Moià, Monistrol de Calders y Santa Maria d'Oló).

A estos se suman 5 soportes en municipios del Solsonès, el Berguedà y el Lluçanès (Clariana de Cardener, Navès, Montmajor, Oristà y Sant Feliu Sasserra) que se encuentran en zonas limítrofes con el Bages y el Moianès y que alimentan clientes de ambas comarcas.