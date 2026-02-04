Endesa renueva un centro de transformación en Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

Obras de Endesa en Santa Margarida de Montbui (Barcelona). - ENDESA
BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Endesa está llevando a cabo la renovación de un centro de transformación que da servicio a parte del núcleo urbano de Santa Margarida de Montbui (Barcelona), informa en un comunicado este miércoles.
La actual instalación es subterránea y se desmantelará para instalar un centro de transformación prefabricado de nueva generación que estará ubicado en un parking municipal situado junto al parque de la Mercè.
De esta forma, el centro contará con un acceso más rápido y seguro para los técnicos en tareas de mantenimiento y mejora o para hacer maniobras en la red.
El nuevo centro cuenta con un sistema de telemando que permite controlar y maniobrar la red a distancia, y reducir el tiempo de respuesta para que sea "mucho más rápido" en caso de eventual incidencia.
Endesa prevé ejecutar cinco empalmes para dar continuidad al servicio y desplegar cinco nuevas líneas subterráneas de baja tensión que conectarán con la nueva infraestructura.