Endesa renueva una línea eléctrica en el Segrià (Lleida) para mejorar el servicio en 4 municipios. - ENDESA

LLEIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa está reformando una línea eléctrica de media tensión en el Segrià (Lleida) para incrementar la calidad y la continuidad del suministro para 1.100 clientes repartidos entre los municipios de Lleida, els Alamús y Artesa de Lleida, en esa comarca, y de Torregrossa, en la del Pla d'Urgell.

La operativa ha consistido en la sustitución de 250 aisladores de vidrio por unos nuevos de polímeros, que están fabricados a partir de un compuesto a base de fibra de vidrio y silicona y que aportan "significativas ventajas", como una mejor resistencia a las inclemencias meteorológicas o a los tiros de cazadores.

Las obras, que se iniciaron en febrero y finalizaron en septiembre, han supuesto una inversión de 130.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, informa en un comunicado este viernes.