Endesa renueva la red eléctrica de Igualada (Barcelona) con una inversión de medio millón

Imagen de las obras - ENDESA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa está renovando diferentes puntos de la red eléctrica subterránea de media tensión de Igualada (Barcelona), con una inversión de alrededor de 500.000 euros para reforzar la calidad, continuidad y seguridad del suministro en el municipio, informa la empresa este lunes en un comunicado.

Las obras comportarán la sustitución de hasta 2,2 kilómetros de cable en varios puntos del núcleo urbano por otros de mayor sección y capacidad y la creación de un anillo eléctrico que permitirá que, en caso de incidencia de una de las líneas principales, se pueda dar servicio a los clientes por otras vías alternativas.

Las actuaciones beneficiarán a más de 2.500 clientes, entre viviendas y diversas actividades económicas como naves industriales, que podrán disponer de un suministro más estable y de mayor calidad, ha detallado Endesa.