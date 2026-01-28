Enric Auquer protagoniza el anuncio de los Premis Gaudí 2026 - MÒNICA GARCIA/ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Enric Auquer protagoniza el anuncio de los Premis Gaudí 2026, que se entregarán el domingo 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, informa este miércoles la Acadèmia del Cinema Català en un comunicado.

El anuncio anticipa el 'leit motiv' de la gala de entrega de los Gaudí, el alma del cine, a través de un acomodador interpretado por Auquer que intenta dar respuesta a la pregunta de cuánto pesa el alma de una película.

Los 18 Premis Gaudí, en una gala dirigida por Ainhoa Casado, estarán presentados por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal.