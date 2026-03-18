Entidades catalanas apoyan las demandas docentes y creen que la educación "debe mejorar en bloque"

Archivo - Varios niños juegan a la salida del colegio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) y la Confederació del Tercer Sector Social han expresado su apoyo a las reivindicaciones de los docentes y creen que el sistema educativo "debe mejorar en bloque".

Las tres organizaciones han mostrado su deseo de que las conversaciones abiertas permitan llegar a un acuerdo "equilibrado" entre las partes y que sea suficiente para los docentes y asumible por el Govern, informan en un comunicado conjunto este miércoles.

Recuerdan la necesidad de "hacer valer una concepción amplia de la educación que, sin restar la evidente centralidad que debe tener la actividad en tiempo lectivo, debe tener también en cuenta los aprendizajes no formales o complementarios".

Además, consideran que las colonias escolares forman parte de un modelo educativo construido a lo largo de décadas y que el actual momento de reivindicación es "idóneo para avanzar decididamente hacia su integración formal en el sistema educativo".

Piden superar barreras económicas y culturales, ya que "el alumnado recién llegado queda exclusivo de las actividades de ocio y, singularmente, de las colonias por motivos económicos o desconocimiento cultural del modelo", y defienden las colonias como herramienta de integración.