Entidades culturales y políticos catalanes destacan el "legado" de Josep Vallverdú

Archivo - El escritor Josep Vallverdú i Aixalà durante la presentación de los actos por el centenario de nacimiento de Josep Vallverdú, a 11 de enero de 2023, en Barcelona- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Entidades culturales y dirigentes políticos catalanes han lamentado la noche de este martes la muerte del escritor Josep Vallverdú, fallecido pocos días después de cumplir 103 años, y han destacado su "legado".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado vía X la muerte del autor, que deja un "legado inmenso" para las letras y cultura catalanas.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha asegurado en un apunte en redes sociales: "Gracias, Josep Vallverdú, por haber hecho querer la lectura y la lengua catalana a tantas generaciones".

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, ha asegurado en otro mensaje en X: "Toda una vida dedicada a la lengua, la cultura y el país. Tu legado ya es patrimonio de todos. Josep, no te vas: haces todavía más eterna la cultura catalana".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha subrayado en otro apunte que Vallverdú es uno de los escritores que ha acompañado a generaciones enteras: "Gracias por mantener vivas la lengua y la cultura".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha definido a Vallverdú como "un auténtico referente como pocos con tantas cosas que han hecho grande este país y esta lengua", y ha considerado inmenso su legado.

El Ayuntamiento de Lleida ha expresado su más sentido pésame por la muerte de Vallverdú y ha constatado "su legado literario y su compromiso inquebrantable con la lengua y la cultura catalanas".

Òmnium Cultural, que le concedió el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ha lamentado también vía X su muerte: "Mantendremos vivo tu legado y tu compromiso con la lengua catalana. Nunca olvidaremos tus personajes, como el Rovelló".

Plataforma per la Llengua, que le concedió el Premi Especial del Jurat de los Premis Martí Gasull, ha lamentado la muerte de Vallverdú y ha agradecido su "larga trayectoria en defensa del catalán".