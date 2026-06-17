Entidades impulsan una campaña de apoyo a Roger Español con acciones y un concierto antes del juicio

Entidades presentan una campaña en apoyo a Roger Español - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diversas entidades han impulsado una campaña en apoyo a Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma el 1 de octubre de 2017 y para ayudarlo a cubrir los gastos derivados del juicio que se celebrará los días 16, 17 y 30 de septiembre y el 1 de octubre en la Audiencia Provincial de Barcelona contra el escopetero que presuntamente le disparó y tres mandos de la Policía Nacional.

Así lo ha anunciado este miércoles la directora de Irídia, Anaïs Franquesa, durante una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en la que ha explicado que la idea es que las acciones se trasladen a la calle, traspasando el plano virtual, con actos en diversas partes del territorio, una movilización el 1 de octubre en Arc de Triomf, coincidiendo con el final del juicio y el noveno aniversario de la agresión, y un concierto solidario al día siguiente.

La campaña ha sido impulsada por Alerta Solidària, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Centro Investigación Internacional de Violencia Ocular (Ciivo), Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, Novact - Institut Internacional per l'Acció Noviolenta, Òmnium Cultural y Stop Bales de Goma.

Asimismo, han publicado un manifiesto en el que recuerdan que Español representa también a "todas las otras personas afectadas por la brutalidad policial de aquel día" y cuyos casos no han llegado a juicio porque los procedimientos han sido archivados, amnistiados o no se han llegado a investigar.

A este manifiesto se han adherido más de un centenar de entidades y más de 50 personalidades de la cultura y la comunicación, entre ellos el periodista Jordi Évole, el presentador Marc Giró, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el escritor Pol Guasch.

"INTENCIONALIDAD Y TORTURA"

Franquesa ha subrayado que llevar este caso a juicio ha sido una carrera de obstáculos: "Luchar contra la impunidad de la violencia policial siempre lo es, sea quien sea el cuerpo que la practique, pero en un caso como este, de fuerte significación política y simbólica, la responsabilidad y las dificultades se multiplican".

La directora de Irídia, entidad que ejerce una doble condición representando a Español como acusación particular y como acusación popular, ha recordado que el primero en ser identificado fue el escopetero, gracias a las imágenes de periodistas y viandantes, y que la entidad destinó 1.800 horas a la visualización y análisis de las mismas.

Una vez identificado el escopetero, tuvieron que luchar por hacer lo propio con los tres mandos --un inspector y dos subinspectores-- que también se sentarán en el banquillo de los acusados: "Demostramos que el agente disparó tres veces. Eso es intencionalidad y tortura".

ESPAÑOL

Por su parte, Roger Español ha asegurado que se siente con la obligación de representar a "estas más de 1.000 personas que resultaron heridas" durante en fechas próximas a la celebración del referéndum unilateral de independencia y durante el propio 1-O, a las que considera que se les ha negado la justicia y la reparación.

Asimismo, ha lamentado la falta de trazabilidad de las armas cinéticas o no letales, que ha pedido prohibir en el conjunto del Estado español, y la "absoluta negativa" de colaboración por parte de los cuerpos policiales que las utilizan.

Español se ha quejado de que el suyo sea el único caso de violencia policial relacionado con el 1-O que llegará a juicio, así como de la tardanza de la justicia: "Ha habido casos que han sido juzgados, sentenciados, encarcelados, indultados, ahora ya en fase de amnistía, mientras el mío todavía estaba en fase de instrucción".

Además, ha lamentado que, poco a poco, los casos similares al suyo hayan ido cayendo, y ha asegurado que, no solo a nivel personal, sino judicial, se ha ido quedando solo "intentando acusar a los 10.000 policías que vinieron a castigar a todo un pueblo que simplemente quería votar".

"REPRESIÓN"

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, entidad que ejerce la acusación popular en el caso de Español y que solicita la pena más elevada --13 años para cada uno de los policías--, ha afirmado que el 1-O "fue uno de los actos más masivos de desobediencia civil que se vivieron en Europa del Siglo XXI, pero las consecuencias en términos de represión fueron brutales desde el primer día".

Ha explicado que la idea es convertir el caso particular de Español en una acusación coral contra la impunidad del Estado y contra los responsables de la violencia policial del 1 de octubre y, al mismo tiempo, se trata de una oportunidad para volver a poner al Estado Español ante un espejo, ya que los jueces deberán decidir "si se ponen al lado de la violencia policial o si se ponen al lado de la defensa de los derechos fundamentales".

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha criticado que el Estado español respondiera a aquella "expresión democrática con violencia y represión" y que 9 años después continúe demostrando sus carencias democráticas cuando las víctimas han tenido que luchar durante casi una década para que un único caso llegue a juicio.

Por todo ello, ha afirmado que la "lucha por la libertad nacional en Catalunya continúa" y que desde las entidades seguirán atentos, organizados y preparados para volver a defender democráticamente el derecho a decidir y a culminar el camino hacia la independencia de Catalunya.