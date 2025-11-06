Entidades y pensionistas defienden reformar la Ley de Dependencia y piden que "tenga financiación"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de entidades sociales y de pensionistas han defendido este martes que se apruebe en el Congreso la reforma de Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia, un anteproyecto presentado por el Gobierno, y han señalado la necesidad de que "tenga financiación" real.

Lo han explicado en una rueda de prensa en Barcelona la presidenta de la Coordinadora Familiares de Residencias 5+1, María José Carcelén, la miembro del grupo motor de la Xarxa pel Dret a Cura Eva Sánchez, la miembro de la Federación de Pensionistas de Catalunya de CC.OO. Lara Domingo, y la representante de Sostre Cívic Carme Vega.

Las entidades valoran que el anteproyecto incorpora elementos de "vital importancia" para la mejora en el acceso universal a los cuidados, y apuntan que el derecho a los cuidados debe quedar fuera de las negociaciones entre partidos políticos porque es transversal a toda la población, en palabras de Sánchez.

En este sentido, han explicado que se han reunido con la mayoría de partidos políticos con representación que les han trasladado su apoyo a la nueva ley, si bien algunos no prevén votar a favor por "aritmética política".

PROPUESTAS DE MEJORA Y REIVINDICACIONES

Para reivindicar sus propuestas, las organizaciones han elaborado un manifiesto basado en 5 pilares: la mejora de la autonomía, la ampliación de los derechos de las personas cuidadas y cuidadoras, las políticas dirigidas a la desinstitucionalización, la visibilización del trabajo de cuidados y el aumento de la financiación junto a otras mejoras económicas.

Entre otros, exigen que se pase del actual 0,75% del PIB estatal destinado a dependencia al 2% "a corto plazo", en el marco de los presupuestos de la ley, así como reclaman la creación de órganos de participación en el marco de los centros residenciales en los que puedan participar los familiares.

También reclaman que se impida trabajar a personas con historial delictivo por malos tratos, como se hace ya con los delitos sexuales, y señalan la necesidad del derecho de las personas en situación de dependencia de "poder decidir" sobre sus servicios domiciliarios.

Las representantes de las organizaciones han subrayado la importancia de la coordinación sociosanitaria --y han celebrado los proyectos del Ministerio y la Conselleria que van en ese sentido--, así como han destacado que se debe asegurar una correcta financiación pública para fortalecer el sistema sin necesidad de un "copago relevante", con participación a partes iguales entre Estado y Comunidades Autónomas.

"La ley anterior fue lo suficientemente buena, pero no se llegó a desarrollar en toda su extensión. La nueva ley, el primer paso es que se apruebe, pero si en el segundo no luchamos para que haya la financiación que la acompañe tampoco habremos hecho nada", ha reflexionado Vega.

NUEVOS MODELOS DE CONVIVENCIA

La representante de Sostre Cívic ha insistido en la necesidad de desinstitucionalizar la dependencia y de impulsar nuevos modelos de convivencia, y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva ley "abra la puerta" al sector de la dependencia a los fondos buitre.

En esa línea, ha pedido que la ley especifique que las cooperativas en cesión de uso son "un agente importante de servicios", lo que eliminaría la posibilidad de especulación, y que, en igualdad de condiciones de servicio, se priorice a las cooperativas de la economía social y solidaria.