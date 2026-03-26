Entidades piden a Illa y Dalmau mantener el Bachillerato escénico en dos institutos de Barcelona

Imagen de archivo - Sede del Consorci d'Educació de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entidades educativas y artísticas y miembros del sector cultural y educativo han dirigido una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al conseller de la Presidencia y actual de Educación y FP, Albert Dalmau, y al Consorci d'Educació de Barcelona para pedir la continuidad del Bachillerato de Artes Escénicas del Institut Vila de Gràcia y el Institut Pedralbes el año que viene.

En la carta, consultada este martes por Europa Press y que también dirigen a la directora de Enseñanzas Postobligatorias del Consorci, Núria Vallduriola, muestran que cuentan con el apoyo de 2.326 entidades y personas de la cultura y la educación, como del dramaturgo Sergi Belbel, el actor Enric Majó, la Associació de Mestres Rosa Sensat, Affac, Espai Texas y Ustec·Stes, entre otros.

Aseguran que la decisión de cerrar esta modalidad de Bachillerato de cara al próximo curso en estos dos centros "impacta negativamente en proyectos educativos consolidados en los centros y su entorno, y supone un desmantelamiento gradual de la oferta pública".

Además, piden la continuidad de otros Bachilleratos de Artes Escénicas "amenazados los próximos cursos, de acuerdo con el rectore de plazas públicas programada"; apostar por una educación pública artística de proximidad; y priorizar la educación pública, ratios bajas y docentes especialistas en artes escénicas.

Fuentes del Consorci, consultadas por Europa Press, aseguran que "hay un exceso estructural de plazas vacantes de Bachillerato escénico en la ciudad", con 69 el año pasado; y recuerdan que en Barcelona hay 6 centros que ofrecen esta modalidad: Institut Barri Besòs, el de Arts Escèniques i Audiovisuals de Barcelona, el Dr. Puigvert, el Milà i Fontanals, el Poeta Maragall y el XXV Olimpíada.