Entidades piden medidas tras morir 4 sin hogar en Badalona (Barcelona): "No esperemos al quinto"

Archivo - Personas desalojadas en el puente bajo la C-31, a 29 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han reclamado este viernes implementar medidas tras las muertes de 4 personas sin hogar en Badalona (Barcelona) en lo que va de 2026, 2 de ellas esta misma semana: "No esperemos al quinto".

En declaraciones a Europa Press, el miembro de Badalona Acull y de Justícia i Pau, Jaume Ventura, ha reclamado un albergue, un comedor y un centro de asistencia habitacional en la ciudad, ya que Badalona no cuenta actualmente con estas infraestructuras.

Ventura ha asegurado que "no había pasado nunca" que hubiesen muertes de esta índole tan seguidas en la ciudad, y ha señalado el aumento de personas sin hogar debido al desalojo del B9.

Ha criticado el discurso del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha tildado de aporófobo, y ha apuntado que los servicios sociales deben insistir a la hora de ofrecer ayuda a las personas sin hogar: "Si estás conforme con malvivir en la calle, seguramente tengas un problema psicológico importante".

UNA SOLUCIÓN "ESTRUCTURAL"

La directora de la fundación Arrels, Beatriz Fernández, ha señalado que la cifra es "impactante" y ha recordado que estas muertes son las que se conocen, pero que podría haber más, y entiende que lo que evidencian es que ha incrementado el número de personas en situación de calle.

Fernández alerta de que las soluciones no deben ser únicamente de emergencia, sino también "estructurales", como la proposición de ley sobre el sinhogarismo, y reclama recursos suficientes y una mejor planificación, así como voluntad política.

Dicha planificación permitiría adaptar mejor la respuesta y la ayuda a las personas sin hogar: "No es lo mismo una persona que lleva 3 meses en la calle que una que lleva 10 años, ni una persona joven que una persona mayor, ni una persona con problemas de salud mental que una que no los tiene", ha apuntado.

Así se evitaría que algunas personas sin hogar rechacen la ayuda de servicios sociales, algo que la directora de Arrels apunta que pasa, precisamente, porque no se adecua a sus necesidades, añadiendo que es "muy perverso" el discurso que usa estos casos para justificar el sinhogarismo.

AYUNTAMIENTO

Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona lamenta las muertes de personas sin hogar acontecidas recientemente, y apuntan que es una situación que "lamentablemente no es exclusiva de Badalona", y que, de los últimos fallecimientos, cada persona y cada caso es distinto y las situaciones son muy complejas.

Fuentes municipales han asegurado que los Equipos de Detección y Atención a Personas en Situación de Sinhogarismo (Edapss) hacen un trabajo "serio y cuidadoso".

Asimismo, apuntan que el Ayuntamiento está trabajando para abrir el primer comedor social municipal, que está "bastante avanzado" y que el consistorio confía en abrir los próximos meses, así como en una solución de alojamiento temporal siguiendo el modelo que tiene la ciudad de Barcelona.