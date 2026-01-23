Entidades de usuarios de transporte público se movilizarán y piden un "cambio de escala" en la gestión

Representantes de las plataformas de usuarios de transporte público antes de la reunión. - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una decena de entidades de usuarios del transporte público han pedido al Govern y representantes de Renfe y Adif un cambio "de escala" en la gestión y niveles de inversión de la red ferroviaria de Catalunya, a la vez que preparan movilizaciones conjuntas en los próximos días.

Lo ha explicado el presidente de la Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, tras una reunión que las entidades han manteniddo este viernes con el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; la consellera de Territori, Sílvia Paneque; el portavoz de Rodalies en Catalunya, Antonio Carmona, y el responsable de Adif en Catalunya, Ángel Contreras.

Ramírez ha defendido que los hechos de esta semana, en alusión al accidente mortal en Gelida (Barcelona) y la paralización de Rodalies, "son fruto de décadas de mala inversión y de mal funcionamiento del sistema ferroviario", lo que ha demostrado, en sus palabras, que el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de Catalunya no se está haciendo correctamente.

"Pedimos un cambio de escala en la forma en la que se está gestionando esta infraestructura, un cambio en el nivel de inversión, de procesos, de contrataciones y de control", ha explicado, así como una mayor transparencia en el momento en el que se den las incidencias.

Junto a la entidad presidida por Ramírez, también estaban presentes en la reunión otras como Dignitat a les vies, Plataforma d'usuaris i usuàries del Transport Públic del Baix Llobregat o Usuaris Avant Catalunya.

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

Tras la reunión, el conjunto de plataformas ha explicado que está ultimando los detalles para una serie de movilizaciones conjuntas, que se darán a conocer en los próximos días, y han invitado a otras entidades a unirse.

"Creemos que somos los usuarios los que nos tenemos que poner al frente de las posibles movilizaciones que pueda haber y trabajaremos con todos los agentes sociales en este sentido para ver qué hacemos y lo anunciaremos en los próximos días", ha añadido Ramírez.

CAMBIO DE GESTIÓN

Preguntado por la respuesta recibida durante la reunión, el representante de la entidad ha dicho que se les ha trasladado una "voluntad de trabajar conjuntamente y de mejorar, y un reconocimiento claro de la situación" que se ha dado en los últimos días en Catalunya.

"Nos han expresado sus esperanzas en que el cambio de operadora sirva y nosotros les hemos dicho que esperamos que así sea", ha añadido Ramírez, en referencia al traspaso de la gestión del Gobierno a la Generalitat.

INTERCONEXIÓN

La representante de Dignitat a les vies, Anna Gómez Llauradó, ha explicado que también han pedido a los diferentes representantes institucionales colaboración entre la Generalitat y Renfe para coordinar las alternativas de transporte en caso de incidencia.

"Hemos pedido que trabajen para que la respuesta no sea que nos busquemos la vida con otro transporte, sino que haya la posibilidad que desde la misma estación te den una solución y que conozcan los planes alternativos", ha reiterado.