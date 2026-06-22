Entra en funcionamiento el nuevo bloque quirúrgico del Hospital Josep Trueta de Girona

Imagen de una operación de cirugía robótica en uno de los nuevos quirófanos del Hospital JosepTruetade Girona - HOSPITAL JOSEP TRUETA

GIRONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Girona Josep Trueta ha puesto en marcha este lunes el nuevo bloque quirúrgico, integrado por 6 quirófanos dotados de equipamiento de "última" tecnología y preparados para realizar cirugía de alta complejidad, informa el Govern en un comunicado.

La nueva área, ubicada en el edificio que se ha construido anexado al hospital y conectado con la zona quirúrgica existente en el centro (que también será mejorado), permitirá avanzar en una nueva fase de las obras, consistentes en la reforma de los quirófanos existentes y la ampliación de la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).

Una vez completada la ampliación y reforma del área quirúrgica del Trueta, el centro pasará de los 11 quirófanos operativos actuales a 16, mejorando la respuesta a las necesidades quirúrgicas derivadas del aumento sostenido de la población de referencia del centro (de unos 800.000 habitantes).

QUIRÓFANO HÍBRIDO

Uno de los 6 nuevos quirófanos es híbrido, integrando en un único espacio la cirugía convencional con sistemas de imagen médica de alta resolución gracias a la instalación de un angiógrafo (un equipo de rayos X de alta tecnología), que permite obtener imágenes para el diagnóstico a tiempo real, mientras se realiza la intervención al paciente.

La sala híbrida, que estará disponible en septiembre, permitirá trasladar parte de la actividad que actualmente se realiza a las tres salas de intervencionismo.

MÁS ESPACIO

Las nuevas salas quirúrgicas son de mayor tamaño que las actuales y dos de los nuevos quirófanos están concebidos para acoger cirugía robótica.

La disponibilidad de los 16 quirófanos será "progresiva" (a medida que las distintas fases de obra previstas avancen) y la próxima, con inicio programado para después del verano, incluye la renovación de dos quirófanos ya existentes y la reforma de la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).