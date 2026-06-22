Entra en funcionamiento el nuevo bloque quirúrgico del Hospital Josep Trueta de Girona

Uno de los quirófanos es híbrido e integra cirugía convencional con imagen médica de alta resolución

Imagen de una operación de cirugía robótica en uno de los nuevos quirófanos del Hospital JosepTruetade Girona
Imagen de una operación de cirugía robótica en uno de los nuevos quirófanos del Hospital JosepTruetade Girona - HOSPITAL JOSEP TRUETA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 22 junio 2026 12:25
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GIRONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Girona Josep Trueta ha puesto en marcha este lunes el nuevo bloque quirúrgico, integrado por 6 quirófanos dotados de equipamiento de "última" tecnología y preparados para realizar cirugía de alta complejidad, informa el Govern en un comunicado.

La nueva área, ubicada en el edificio que se ha construido anexado al hospital y conectado con la zona quirúrgica existente en el centro (que también será mejorado), permitirá avanzar en una nueva fase de las obras, consistentes en la reforma de los quirófanos existentes y la ampliación de la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).

Una vez completada la ampliación y reforma del área quirúrgica del Trueta, el centro pasará de los 11 quirófanos operativos actuales a 16, mejorando la respuesta a las necesidades quirúrgicas derivadas del aumento sostenido de la población de referencia del centro (de unos 800.000 habitantes).

QUIRÓFANO HÍBRIDO

Uno de los 6 nuevos quirófanos es híbrido, integrando en un único espacio la cirugía convencional con sistemas de imagen médica de alta resolución gracias a la instalación de un angiógrafo (un equipo de rayos X de alta tecnología), que permite obtener imágenes para el diagnóstico a tiempo real, mientras se realiza la intervención al paciente.

La sala híbrida, que estará disponible en septiembre, permitirá trasladar parte de la actividad que actualmente se realiza a las tres salas de intervencionismo.

MÁS ESPACIO

Las nuevas salas quirúrgicas son de mayor tamaño que las actuales y dos de los nuevos quirófanos están concebidos para acoger cirugía robótica.

La disponibilidad de los 16 quirófanos será "progresiva" (a medida que las distintas fases de obra previstas avancen) y la próxima, con inicio programado para después del verano, incluye la renovación de dos quirófanos ya existentes y la reforma de la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA).

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