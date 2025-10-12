Envían una alerta a los móviles del litoral desde Alcanar hasta Salou (Tarragona) por las lluvias

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este domingo por la tarde una alerta a los teléfonos móviles de todo el litoral y prelitoral desde Alcanar hasta Salou (Tarragona) por la previsión de lluvias torrenciales durante las próximas horas y durante la noche y ha pedido evitar la movilidad.

A través de la alerta, Protecció Civil también ha recomendado a la ciudadanía no acercarse a ríos, rieras y barrancos y seguir las indicaciones de las autoridades, informa vía 'X'.

Esta alerta se suma a la que ya se ha enviado este domingo por la tarde a los móviles de la comarca del Montsià.