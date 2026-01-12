Equito, plataforma de inversión tokenizada, adquiere "por primera vez" un edificio en Alicante

El coo de Equito, Naji Bizri (i) y el ceo, Robin Decaux (d). - EQUITO

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Equito, plataforma de inversión inmobiliaria especializada en la tokenización de activos inmobiliarios, ha adquirido "por primera vez" un edificio completo en Alicante que será sometido a una reforma integral "para transformarlo en un activo de convivencia premium", en una operación con un coste de 1,1 millones.

Hasta ahora, la empresa tecnológica, con sede en Barcelona y creada en 2021, adquiría viviendas individuales, de ahí que considere este proyecto, que lanzará el 15 de enero, como "el más ambicioso hasta la fecha", informan en un comunicado este lunes.

Equito permite a través de una plataforma intuitiva y desarrollada para uso móvil, invertir en fracciones de propiedades desde solo 100 euro y actualmente gestiona más de 25 millones de euros en activos bajo gestión (AUM), cuenta con más de 230.000 usuarios registrados y tiene presencia global en casi 100 países.

"Este proyecto marca un antes y un después para Equito. Es la primera vez que damos el salto a un edificio completo y lo hacemos porque encaja perfectamente con nuestra visión de largo plazo", afirma el ceo y cofundador de Equito, Robin Decaux.

ACTIVOS DE 445 METROS CUADRADOS

El activo consiste en un edificio completo de tres plantas, compuesto por tres viviendas independientes --planta baja, primera y segunda-, con una superficie total aproximada de 445 metros cuadrados según catastro.

La operación se ha cerrado por un importe aproximado de 1.125.000 euros, "una cifra alineada con la estrategia de entrada selectiva de Equito en activos con potencial de transformación y recorrido a largo plazo", afirman.