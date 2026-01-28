ERC acuerda con Collboni incrementar los préstamos de emancipación del Govern hasta los 80.000 euros

Alamany (ERC) en declaraciones a los medios este miércoles
EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 11:00
BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ERC ha acordado con el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, incrementar los préstamos de emancipación del Govern hasta llegar a los 80.000 euros con el objetivo de "adaptar este instrumento a la situación" de la capital catalana.

La propuesta ha sido presentada este miércoles por la líder de los republicanos en el consistorio y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, que ha pedido el apoyo a Junts y BComú en el pleno de este viernes para allanarle el camino a la medida, que ha confiado en que el año que viene pueda ponerse en marcha.

"La clase media y trabajadora también tiene derecho a tener una propiedad en la ciudad donde ha nacido y ha crecido", ha sostenido Alamany, que ha alertado de que existen muchos jóvenes con empleos estables que no pueden ahorrar para comprarse una vivienda en Barcelona, compitiendo con fondos inversores y 'expats'.

De este modo, el consistorio completaría los 50.000 que contempla la Generalitat con sus préstamos Habitatge Emancipació, gestionados a través del Institut Català de Finances (ICF), con hasta 30.000 euros más, llegando a los 80.000 que calculan que puede costar la entrada a una vivienda en la capital catalana.

Como en el caso del Govern, los préstamos municipales se pagarían una vez el beneficiario haya acabado de pagar su hipoteca e incorporarían una serie de "cláusulas antiespeculativas" que, según ha explicado Alamany, deberá ser definidas por el gobierno municipal para adaptar la medida lo mejor posible al caso de Barcelona.

