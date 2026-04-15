ERC apremia con la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que Illa cree que será "bastante inmediato"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Sesión ordinaria del pleno del Parlament, centrada en la sesión de control con preguntas al - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha apremiado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya (AAC) para dar al Govern un papel determinante en la toma de decisiones sobre las grandes infraestructuras, como puertos y aeropuertos, a lo que Illa le ha respondido que será "bastante inmediato".

En la sesión de control del Parlament este miércoles, Jové ha recordado a Illa que la AAC forma parte del acuerdo de investidura, ha urgido al Govern a avanzar en esta carpeta y ha subrayado que "los avances en soberanía dan sentido a la legislatura" y que se concretan ganando espacios de decisión.

El diputado republicano ha afirmado que Catalunya nunca ha participado en la gobernanza de los llamados aeropuertos de interés general, independientemente de su titularidad, y que la AAC permitiría a la Generalitat "tener un papel determinante" en la toma de decisiones sobre los aeropuertos catalanes.

Jové también ha preguntado sobre la reunión de Illa con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha criticado que el ministro no haya dado la cara durante 3 meses de caos en la red de Rodalies: "No se dignó a dar la cara, ni tan solo para pedir perdón", ha asegurado.

PARTICIPACIÓN DE PROXIMIDAD

Illa ha considerado "imprescindible y esencial" contar con infraestructuras potentes y planificar su crecimiento para seguir generando prosperidad compartida, y ha dicho que es importante que el Govern pueda participar desde la proximidad y el conocimiento de la realidad catalana.

El Govern aprobó en el Consell Executiu del 7 de enero de este 2026 impulsar la creación de la AAC para dotar a Catalunya de una estructura propia para promover políticas en cuestiones vinculadas con el desarrollo aeroportuario y para planificar, ordenar y proyectar el sistema aeroportuario a largo plazo.