ERC, Comuns y CUP piden al Govern dar explicaciones y rectificar la propuesta de acortar las bajas

La consellera de Salud, Olga Pané, interviene durante una sesión de control al Govern. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC, Comuns y la CUP en el Parlament han pedido al Govern que dé explicaciones en la Cámara catalana y rectifique la propuesta de acortar las bajas laborales, en referencia a los incentivos para mejorar la gestión de las incapacidades temporales introducidos por la Conselleria de Salud.

En un comunicado conjunto este lunes, han explicado que han solicitado la comparecencia de los secretarios generales de Salud y de Empresa y Trabajo de la Generalitat para que expliquen esta propuesta.

Además, con el objetivo de recoger las quejas del sector y "referentes de la atención primaria", los tres grupos han pedido que también comparezca un representante del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP).

ERC, Comuns y CUP han alertado de la presión que esta medida supondrá para los equipos de atención primaria y consideran que supone una "vulneración de derechos" de los trabajadores.

También han avisado de que esta propuesta "comportaría desplazar el foco asistencial de la salud y el bienestar de las personas hacia el control del gasto".

Estas solicitudes de comparecencia se suman a la petición que los tres grupos registraron la semana pasada a la consellera de Salud, Olga Pané.