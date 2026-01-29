ERC cree que poner a Playà al frente de Renfe Catalunya "acelerará de forma clara" el traspaso

Archivo - El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado este jueves que el hecho de que el recién nombrado director de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, sea también el director operativo de Renfe en Catalunya "acelerará de forma clara" el traspaso del servicio a la Generalitat.

"Que en este momento la Generalitat gobierne y lidere la empresa Rodalies de Catalunya, la nueva empresa creada, pero también lidere y controle Rodalies Renfe, creo que es un paso importante que acelerará de forma clara lo que estamos trabajando", ha sostenido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Según ha explicado, este acuerdo del miércoles con el Govern para que Playà tenga esta doble función no se hubiera producido si no hubiera sucedido la crisis en Rodalies esta semana: "Es evidente que la política también pasa por aprovechar los momentos políticos que se producen".

Respecto a la petición de dimisiones políticas por este caso, ha dicho que tanto la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han tenido responsabilidades políticas en lo sucedido, especialmente el segundo, porque las infraestructuras "son 100% del Estado".

"Se deben pedir las responsabilidades políticas. Tiene responsabilidades políticas la consellera Paneque y hay responsabilidades políticas claras del ministro Puente. Hemos tenido el país parado, y todavía lo tenemos medio parado, por culpa de infraestructuras que son 100% del Estado", ha criticado.

Preguntado por posibles negociaciones para los Presupuestos de 2026 con el Govern, ha dicho que tienen la voluntad de negociarlos, pero que no se dan todavía las condiciones: "No sumaremos nuevos acuerdos sobre acuerdos importantes y estructurales para el país que no se han cumplido".