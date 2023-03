ERC critica la "alianza sociovergente" contra la renta básica y acusa al PSC de incumplir su pacto

Pide "responsabilidad" para revertir el freno al plan piloto en la votación en pleno



BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

ERC ha criticado la "alianza sociovergente" de PSC y Junts para frenar el plan piloto de la renta universal en la ley de medidas de los Presupuestos este viernes en el Parlament, y ha acusado a los socialistas de incumplir el pacto de Presupuestos.

En un comunicado este viernes, el grupo republicano ha lamentado que el PSC haya mantenido su enmienda a la ley de medidas para eliminar la referencia al plan piloto, una iniciativa que ha salido adelante en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament con el apoyo de Junts, Cs, PP y Vox.

Ante ello, ERC ha subrayado que "se mantiene en el acuerdo presupuestario" que, según ha señalado, incluye el compromiso de ambos grupos de no apoyar enmiendas que contravengan lo pactado, tanto en las cuentas como en la Ley de medidas.

El PSC considera que su enmienda no contraviene el acuerdo, puesto que la ley de medidas no fue pactada entre PSC y Govern y que los socialistas expresaron desde el principio su rechazo a impulsar en 2023 este plan piloto, que no tiene una partida asignada en los Presupuestos.

La ley de medidas fijaba en 800 euros la asignación mensual de los participantes en ese plan piloto --en 300 si son menores-- y preveía que el Govern aprobara la "dotación económica necesaria" para implementarla cuando entre en vigor la normativa que lo regule.

Esta previsión ha decaído del texto sobre la Ley de medidas aprobado en la Comisión de Economía, y los grupos volverán a pronunciarse sobre ello en el pleno para aprobar los Presupuestos del próximo viernes, en el que pueden cambiar su voto.

UNA "HERRAMIENTA PIONERA"

ERC ha lamentado que el PSC haya buscado suprimir esta disposición para hacer efectivo el plan piloto, "una herramienta pionera para avanzar en la mejora de los derechos sociales" --y que fue un compromiso de investidura del Govern de Pere Aragonès con la CUP--.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para revertirlo", ha avisado el grupo parlamentario.