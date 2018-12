ERC critica el Consejo de Ministros pero avala una reunión Generalitat-Gobierno

Publicado 17/12/2018 14:07:01 CET

Participará en las protestas y reclama que sean "cívicas y pacíficas"

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado este lunes la reunión del Consejo de Ministros del viernes 21 de diciembre en Barcelona, pero ha avalado que, aprovechando la ocasión, se celebre una reunión entre representantes de la Generalitat y el Gobierno: "Seguimos con la mano tendida como siempre".

En rueda de prensa, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está actuando bien ni generando un clima para el diálogo", pero se ha mostrado partidaria de que, pese ello, haya un encuentro en el que se pueda hablar de todos los temas, ha reclamado.

Para ERC una eventual reunión debería servir para que la Generalitat expusiera los grandes consensos que hay en la sociedad catalana, y que a juicio del partido de Oriol Junqueras son la necesidad de celebrar un referéndum de autodeterminación y "poner fin a la represión" que está aplicando el Estado.

Vilalta no ha entrado en precisar si la reunión tendría que ser solo entre presidentes o debería sumar a más personas de uno y otro gabinete, pero sí ha avisado de que cualquier diálogo que no incluya el referéndum y la situación de los dirigentes soberanistas encausados "no será un diálogo sincero ni válido".

Ha reclamado al Gobierno central "valentía" para afrontar la demandas que plantean ERC y el Govern, y ha considerado que, de lo contrario, se estará posicionando al lado de la extrema derecha que tiene un discurso beligerante contra Catalunya.

"Si quieren dialogar que vengan a dialogar, pero no de la manera como lo han hecho hasta ahora. Que rompan con el discurso de la extrema derecha y se sienten a negociar para poder hacer un referéndum de autodeterminación", ha concluido.

PROTESTAS ERC

Ha pedido que todas las protestas que se organicen contra el Consejo de Ministros sean "cívicas, pacíficas y democráticas", y ha expuesto que se sumará a las que representen la unidad y la transversalidad del proceso independentista.

Así, ERC considera que es "muy irresponsable" celebrar la reunión del Gobierno central en la ciudad catalana sin que antes se haya visualizado un acercamiento entre la Generalitat y el Estado, pero pide que las protestas se desarrollen con normalidad.

"Todo el mundo tiene que actuar con responsabilidad", ha pedido Vilalta, que ha defendido que las entidades soberanistas han hecho un esfuerzo para convocar actos transversales que facilitarán la movilización de la gente, ha pronosticado.