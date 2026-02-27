ERC elige a Elisenda Alamany como candidata a la alcaldía de Barcelona

Archivo - La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elisenda Alamany ha sido elegida cabeza de lista de ERC para las elecciones municipales de 2027 con un 73% de los apoyos, después de que la Federació de ERC celebrara este viernes la jornada electoral de las primarias para elegir a su candidato.

Alamany, que era la única candidata que concurría a las primarias de ERC, ha obtenido 415 votos frente a 155 en blanco.

La proclamación de Alamany como candidata a las elecciones municipales tendrá lugar este sábado y pondrá punto y final al proceso de primarias de la formación republicana.