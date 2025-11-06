ERC esperará a la sentencia del TJUE tras el fallo del TEDH: "La discusión judicial continúa"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en el ciclo 'Converses del degà', en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a 23 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante su intervención, Junqueras ha hablado sobre la financiación au - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

ERC ha asegurado que esperarán a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya descartado que el Tribunal Supremo (TS) vulnerara los derechos políticos de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez por ordenar su ingreso en prisión provisional tras el referéndum del 1-O.

"ERC defiende que la discusión judicial continúa pendiente de resolverse y, por tanto, esperará a la sentencia del TJUE", ha subrayado el partido en un comunicado este jueves.

Los republicanos han defendido que el proceso judicial en el ámbito internacional continúa abierto, han subrayado que mantendrán "la lucha antirrepresiva en todos los frentes", y han apostado por seguir trabajando por la aplicación de la Ley de Amnistía.