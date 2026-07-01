ERC exige a Illa que presione por la financiación y el presidente pide a Junts estar "a la altura"

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado a todos los grupos del Parlament, y en concreto a Junts, en alusión velada, a estar "a la altura" para que se pueda aprobar el nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno, el Govern y ERC, después de que el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, le haya exigido más presión donde haga falta para que sea posible.

En la sesión de control este miércoles en el Parlament, Jové ha afirmado que Illa tiene "enormes" retos que afrontar en la segunda mitad de la legislatura, una vez se hayan aprobado los Presupuestos, para dar cumplimiento a los acuerdos de investidura y presupuestarios con su formación, y le ha reclamado avances.

"Demuestre que su palabra delante tiene valor y convoque una Junta de Seguridad para hacer efectiva la presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos que hace un año y medio que prometió aquí, en sesión de control. Y por otro, presidente, acelere la presión allí donde sea necesario para aprobar el acuerdo de financiación", le ha exigido el dirigente republicano, que pide avances antes de agosto.

El presidente ha reiterado su compromiso con los acuerdos suscritos con ERC y también con los Comuns: "Siempre se puede hacer más y más rápido, pero quiero también destacar que estos dos años Catalunya ha avanzado, y creo yo que ha avanzado mucho", aunque de las dos exigencias de ERC, no ha hecho referencia a los Mossos.

Sobre financiación, ha trasladado la presión a Junts: "Espero que toda la Cámara, todos, estemos a la altura. Y no lo digo por su grupo, y no lo digo por el mío, ya sabe por quién hablo".

SUPUESTA CORRUPCIÓN

Durante la sesión de control, tanto Junts como el PP le han interrogado sobre los presuntos casos de corrupción que implican al Gobierno y al PSOE; concretamente, la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado al presidente de esconderse y no dar explicaciones: "Explicaciones en el Comité Federal del PSOE, sí, pero explicaciones en el Parlament, no".

"Ante los militantes de su partido, usted da la cara, pero frente a los representantes del pueblo de Catalunya, usted da la espalda. Y es especialmente grave cuando hay casos de supuesta corrupción que pueden tener derivadas directas en Catalunya", y ha insistido en que Illa debe comparecer ante el Parlament sobre este tema.

Illa ha negado que se esté escondiendo, ha asegurado que han dado todas las explicaciones, y que lo importante es la respuesta frente a la supuesta corrupción: "La actitud contra la corrupción se mide más viendo qué hace uno cuando tiene casos en su propia formación política, que no qué hace cuando los tienen otras formaciones. Es un buen test para todas las formaciones, también para la suya".

LEY DE AMNISTÍA

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, también ha ahondado en esta cuestión, y ha lamentado el silencio absoluto que cree que guarda Illa: "Nunca exige explicaciones, ni las da. Nunca pide responsabilidades, ni las asume".

Ha asegurado que el presidente es cómplice con los supuestos casos de corrupción en el PSOE: "Ese silencio no es casual, es complicidad. Cuando hay que elegir entre defender a los catalanes o defender a Pedro Sánchez, usted siempre elige a Pedro Sánchez".

En la réplica, Illa ha respondido haciendo referencia al mensaje del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre pasar página del 'procés': "¿De verdad pasar página? Mire, una sugerencia. Empiecen por retirar los recursos que existen en el Tribunal Constitucional contra la amnistía. Hasta 15 ha presentado su formación".

NUEVOS PRESUPUESTOS

Esta es una semana importante para la política catalana porque se prevé la aprobación de los primeros Presupuestos de Illa en el Parlament; el presidente ha aprovechado para agradecer a ERC y los Comuns su apoyo, y en su respuesta a la CUP, ha asegurado que permitirán desplegar políticas en Catalunya para generar prosperidad.

El diputado cupaire Xavier Pellicer ha cuestionado que el crecimiento de Catalunya se note en el día a día de los catalanes, criticando el apoyo de ERC y Comuns a las cuentas del Govern: "Su Govern y la mayoría parlamentaria que le apoya están y estarán más alejados que nunca de maestros, sanitarios, bomberos, personal social de bibliotecas y, por tanto, de los trabajadores de este país".

Illa le ha instado a comparar sus cuentas públicas con las que la CUP validó en 2017 a Carles Puigdemont: "Le invito a comparar el presupuesto que aprobaremos mañana con los presupuestos que ustedes han apoyado en los últimos años. Partida a partida. Se pondrá rojo. De un rojo socialista que a mí me va a gustar".