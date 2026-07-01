Illa se compromete a estudiar prohibir los adelantamientos de camiones en la AP-7

Archivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido con la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, a estudiar su propuesta de prohibir los adelantamientos de camiones en la autopista AP-7, así como obligar a los vehículos de más de 7.500 kilos a circular por el carril derecho.

"La propuesta que usted me hace, la voy a estudiar. Es verdad que existe un problema con la AP-7", ha reconocido el presidente este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament, y ha dicho que ya han empezado a estudiar medidas en este sentido, aunque la titularidad es del Estado.

Albiach ha afirmado que la AP-7 "se ha convertido en una sala de espera sobre ruedas" por ser una vía colapsada e insegura, y ha lamentado que sea una de las autopistas con más siniestralidad de España.

Para los Comuns, pedir a la población renunciar a usar el coche "no es ninguna solución" por el estado actual de Rodalies, y ha criticado la liberación de peajes de estas vías sin alternativas de mantenimiento y que no se haya acelerado el transporte de mercancías por ferrocarril.

Illa ha reclamado una reflexión colectiva a los miembros del Parlament sobre la liberación de los peajes en la AP-7: "Quizás nos equivocamos cuando alegramente todos pedíamos fuera peajes", aunque no ha dicho si lo que propone es que se vuelvan a instalar.