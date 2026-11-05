ERC llama a defenderse "ante la amenaza de un Gobierno de PP y Vox" bajo el lema 'Defensa't'

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha situado a ERC como la mejor apuesta para defender Catalunya ante "la amenaza de un Gobierno de PP y Vox", y ha explicado que por eso su lema de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre será 'Defensa't' ('Defiéndete').

En declaraciones este jueves, Alamany ha sostenido que la política debe ser la mejor respuesta al malestar de la ciudadanía por "una vida más cara, donde los precios no paran de subir y en cambio los sueldos no lo hacen al mismo ritmo", así como la dificultad de encontrar vivienda, el mal funcionamiento de los trenes y las listas de espera de la sanidad pública.

"ERC será la mejor defensa de nuestro país ante el riesgo de volver atrás, de volver al pasado, de perder derechos que han costado tanto conseguir", ha subrayado Alamany, que ha insistido en que su partido es la mejor opción para defender Catalunya y el catalán.

Los republicanos afrontan estas elecciones como un cambio de ciclo y esperan mejorar los resultados de las últimas elecciones generales, en las que obtuvieron 7 diputados en el Congreso y 3 en el Senado, donde se presentaron en coalición con EH Bildu, como también harán el 29N.

CONFRONTAR "AL FASCISMO"

Pese a que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha "roto bastante" la dinámica de la campaña, los republicanos parten de la premisa de que el eje izquierda-derecha será el que determine la campaña.

ERC se situará claramente en el bando de las izquierdas y "confrontando al fascismo", y situará los comicios como un momento histórico en el que se encuentran amenazados los derechos de Catalunya y de la ciudadanía.

Su principal frontera electoral la sitúan con el PSC, seguido de Comuns y de Junts, por eso durante la campaña los republicanos tratarán de evitar que el relato socialista del 'voto útil' erosione su intención de voto.

En concreto, los republicanos calculan que hay una bolsa de unos 500.000 votos en disputa con el PSC, unos 250.000 con los Comuns y unos 50.000 con Junts.

CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE CAMPAÑA

La campaña arrancará el 12 de noviembre con un acto en Tarragona, protagonizado por el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, junto con el presidente del partido, Oriol Junqueras, y su número dos, Elisenda Alamany, y el acto central de la campaña será el 22 de noviembre en Barcelona y contará con la presencia de estos tres líderes y también de la cabeza de lista de Podemos por Madrid, Irene Montero.

Los candidatos de la lista participarán en actos en las cuatro provincias (Rufián por motivos de agenda no podrá asistir a los que se celebren en Girona) y el cabeza de lista también participará en actos en Palma, el 13 de noviembre, y en Castellón, el 19, y participará en el acto central de Podemos en Madrid el 21 de noviembre.

El acto final de la campaña, con Rufián, Junqueras y Alamany, será el 27 de noviembre en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y la noche electoral los republicanos estarán en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

ERC cuenta con presupuesto total de campaña de 2,3 millones de euros: 1,2 millones corresponden a trámites electorales como el envío de propaganda electoral, y 1,1 millones son los gastos ordinarios, relacionados con los actos que realizarán durante la campaña, y en esta ocasión y por primera vez el partido cuenta con fondos suficientes como para no pedir créditos ni pólizas de crédito.

La última campaña de elecciones generales tuvo un coste total de 1,8 millones, y los republicanos han observado una subida sobre todo del coste del 'mailing' debido al aumento poblacional, y también debido a incorporar los gastos de campaña en Comunidad Valenciana y Baleares.

EL PROGRAMA DE ERC

El programa de ERC cuenta con 258 propuestas y se estructura en tres grandes ejes: "Defender el país, defender a la gente y defender los servicios públicos", y en él se pueden encontrar de manera transversal demandas de más competencias del Estado a Catalunya, más soberanía y más financiación.

El primer punto del programa apuesta por la autodeterminación como la "mejor manera de resolver democráticamente el conflicto político con el Estado español" y defiende la derogación de la 'Ley Mordaza', y el programa también contiene medidas que ERC ha defendido en los últimos meses como la aprobación de un nuevo sistema de financiación y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En el apartado de traspasos de competencias, los republicanos también vuelven a reclamar que Catalunya asuma la recaudación de impuestos por parte de la Agència Tributària de Catalunya, así como las competencias en inmigración y asilo, y que los Mossos d'Esquadra actúen como policía integral y asuman competencias en puertos y aeropuertos de titularidad estatal.

En materia de vivienda, los republicanos plantean un plan de choque que incluye competencias para que la Generalitat desarrolle su propia ley de arrendamientos urbanos, un aumento de la financiación estatal destinada a vivienda, el traspaso de los inmuebles de la Sareb a la Generalitat, y medidas fiscales como incrementar el IVA y el ITP en la compra de vivienda que no sea para residencia habitual, y subir a un 21% el IVA de alquiler turístico.

ERC también propone una "reforma social" del IRPF y del IVA, así como medidas fiscales de redistribución con impuestos a los beneficios de multimillonarios, de las energéticas y de la banca, así como un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y que la Generalitat pueda establecer un salario mínimo catalán de 1.460 euros.

Sobre las infraestructuras, los republicanos piden culminar el traspaso de Rodalies, garantizar la seguridad de la alta velocidad, mediante una descentralización del mantenimiento de las infraestructuras, e incluyen medidas como culminar el corredor mediterráneo e impulsar la línea orbital ferroviaria.