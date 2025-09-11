ERC Lleida celebra la Diada con un acto en defensa de la lengua catalana

LLEIDA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

ERC Lleida ha conmemorado este jueves la Diada Nacional de Catalunya con un acto "institucional y reivindicativo", y en defensa de la lengua catalana tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), informa en un comunicado.

El acto ha comenzado con un recorrido de una estelada gigante, que ha salido de la plaza Paeria y que ha llegado hasta el Roser, donde se ha celebrado la ofrenda floral tradicional y una actuación musical, con los parlamentos del exalcalde de Lleida, Miquel Pueyo; la portavoz del Grupo Municipal de ERC en la Paeria, Jordina Freixanet, y el presidente de la Sección Local de Lleida, Xavier Biosca.

"La independencia no nos la regalará nadie: necesitaremos constancia, coraje y perseverancia. Pero sabemos que cada paso y cada victoria nos acerca más a nuestro objetivo", ha dicho Freixanet, quien también ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha calificado como un nuevo ataque al catalán y a la escuela catalana, en sus palabras.