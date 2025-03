ERC pedirá en el Parlament la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif y reprobar a Paneque

Capella anuncia que instarán a un plan de formación para maquinistas de cara al traspaso de Rodalies

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha explicado que pedirán la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif y la reprobación de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en el marco del pleno monográfico de Rodalies que se celebrará este martes y jueves en el Parlament.

En rueda de prensa, Capella ha sostenido que "la militancia compartida de PSC y PSOE no puede tapar en ningún caso las vergüenzas que tienen nombres y apellidos, que son Renfe y Adif", en alusión al Govern y al Gobierno central.

Ha acusado a Paneque de hacer "de parachoques" del Ministerio de Transporte con Rodalies y de no ponerse del lado de los ciudadanos de Catalunya, y ha sostenido que ella no es la responsable del servicio hasta que no se produzca el traspaso integral de Rodalies.

PLAN DE FORMACIÓN

Capella ha detallado que presentarán propuestas de resolución para que el traspaso de Rodalies sea efectivo, que incluirán un plan de formación para maquinistas y resto de personal de mantenimiento, y que también deberán contemplar becas y ayudas para fomentar la igualdad de condiciones para acceder a esta formación.

Además, exigirán al Govern realizar antes del 1 de julio una auditoría para conocer los recursos humanos y activos financieros con los que cuentan Renfe y Adif.

También exigirán que se realicen los informes previos para obtener las licencias ferroviarias para el traspaso de las diferentes líneas de Rodalies, y ha afirmado que añadirán la R16 como la siguiente línea a traspasar, tras la R1, R2 y R4.

La portavoz republicana ha reclamado "más ambición" al Govern y que vuelvan a activar los grupos de trabajo creados por el anterior Govern de ERC para el traspaso de Rodalies.