ERC pedirá que el Parlament rechace el acuerdo de Mercosur en el pleno de la semana que viene

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ERC en el Parlament ha registrado una moción que se debatirá en el pleno de la semana que viene en la que busca que la Cámara catalana muestre su "rechazo explícito" al acuerdo entre la UE y Mercosur.

El texto de los republicanos, consultado por Europa Press, también reclaman que se rechace la aplicación provisional que ha acordado la Comisión Europea hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su validez.

Los republicanos también quieren que el Parlament exprese su apoyo a la decisión de la Eurocámara, que pidió no aplicar el acuerdo de Mercosur hasta que no se pronuncie el TJUE.

Además, la moción también insta al Govern a defender en las instituciones europeas la necesidad de incorporar "cláusulas espejo efectivas en todos los acuerdos comerciales con terceros países", así como acelerar el despliegue del Plan Estratégico de Alimentación de Catalunya.

PESTE PORCINA

El texto de los republicanos también reclama al Govern que intensifique "de manera inmediata y extraordinaria" el control poblacional de jabalíes dentro del radio de 20 kilómetros del foco de peste porcina africana (PPA), y que refuerce las medidas de reducción de la población en el resto del territorio.

También quieren que la Generalitat presente semanalmente un informe sobre la evolución de la PPA, y que se incluya la gestión de la PP en el Procicat, pero que esto no implique sustituir el plan de contingencia.