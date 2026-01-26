ERC pide acelerar el traspaso de Rodalies y no se cierra a negociar Presupuestos pese al "caos"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido acelerar el traspaso de Rodalies, y no se ha cerrado a negociar los Presupuestos de la Generalitat pese al "caos" en el servicio de Rodalies de los últimos días.

En rueda de prensa este lunes, Albert ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la gestión de la crisis en Rodalies de los últimos días tras el accidente de Gelida (Barcelona) en el que murió un maquinista en prácticas.

"Es imprescindible que se acabe con este desconcierto e incapacidad de gestionar esta situación", ha reclamado el portavoz republicano, que ha añadido que es injustificable que no haya habido servicio de Rodalies durante varios días y ha acusado al Govern de dar mensajes contradictorios y no cumplir lo que anuncian.

Ha asegurado que esta situación "no condiciona en absoluto" una posible negociación de las cuentas con el Govern, ya que ha argumentado que están obligados a negociar y a hacer política, y que se deben a los catalanes.

AMPLIAR EL PLAN DE INVERSIONES

Además de acelerar este traspaso, acordado entre ERC y el Gobierno, los republicanos han reclamado ampliar el plan de inversiones de Rodalies 2020-2030 hasta los "8.000 millones de euros", ya que actualmente se han destinado unos 3.000 millones entre 2020-2025, y quedan aproximadamente unos 3.000 más para acabar todo el plan, según sus datos.

"Pedimos al Govern que esté a la altura del país y defienda los intereses de Catalunya, y que deje de hacer el ridículo. Que cese a los responsables de este desastre y haga la inversión necesaria para que el traspaso sea una realidad", ha subrayado Albert, que ha reclamado al Ejecutivo catalán que defienda los intereses de Catalunya y no los del PSOE, en sus palabras.

Albert ha descartado pedir responsabilidades de esta crisis al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya que se encuentra de baja médica por una osteomielitis púbica: "Poner a Illa en el centro de la diana nos parece inapropiado", ha puntualizado.

DEFIENDE EL TRASPASO PACTADO POR ERC

También ha defendido que el traspaso de Rodalies incluya los recursos necesarios para reparar la red, y ha puntualizado que "no tiene ningún sentido que la Generalitat asuma el déficit y la deuda de una empresa que lo ha creado con años de mal servicio".

Ante las críticas de Junts al traspaso de Rodalies pactado entre republicanos y socialistas, Albert ha respondido que "si alguien tiene una solución mejor" para el traspaso, ERC les acompañará, pero ha sostenido que su acuerdo dibuja el camino, aunque no todas las partes tengan defiendan el mismo ritmo ni tengan unos objetivos comunes.

Preguntado por si ERC participará en la manifestación por la situación en Rodalies convocada el 7 de febrero, Albert ha respondido que irán y que estarán los republicanos estarán "allá donde se defiendan los intereses del país".