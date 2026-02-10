ERC pide una estrategia "clara" en sinhogarismo tras retirar el campamento de Zona Franca

Un hombre se lleva su pertenencias en un carrito de la compra durante el desalojo del asentamiento de Zona Franca, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido este martes al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, una estrategia "clara" para abordar el sinhogarismo, tras el operativo de la Guardia Urbana para retirar el campamento de la calle 2 de la Zona Franca ante insalubirdad por presencia de ratas.

Los republicanos han asegurado que este tipo de actuaciones no resuelven el problema de fondo, sino que son un "parche o intervención superficial que, pese a ser necesaria por motivos de salud pública, no afronta la realidad creciente de sinhogarismo en la ciudad", informa el partido en un comunicado.

"Ver como se mueve la gente solo a unos metros para evitar una zona concreta, pero sin ninguna alternativa sólida a la vista, evidencia que no hay una respuesta estructural ni con recursos, ni herramientas adecuadas, ni con un abordaje ambicioso y efectivo por parte del gobierno municipal", ha añadido.