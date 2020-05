ERC pide al Gobierno alternativas al estado de alarma con las competencias del Govern

Vilalta exige estas alternativas con codecisión si el Gobierno quiere apoyo de ERC

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha insistido este martes en que su partido votará en contra de la prórroga del estado de alarma tal y como se está aplicando, y ha dicho al Gobierno central que, si quiere el apoyo de ERC, busque alternativas que aseguren las competencias y capacidad de gestión de la Generalitat.

"¿Quieren seguir contando con este apoyo y esta corresponsabilidad? Que devuelvan las competencias, pero de momento esto no está pasando", ha añadido Vilalta en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que las medidas excepcionales sociales y económicas pueden seguirse desplegando sin el estado de alarma.

Vilalta ha remarcado que las medidas excepcionales económicas y sociales se pueden seguir desplegando sin el estado de alarma: "Parece que sólo quieran este estado de alarma para mantener este estado de excepción" y un mando único ante la crisis por el coronavirus, ha dicho.

Ha asegurado que la misma responsabilidad por la que se abstuvieron en anteriores votaciones es la que ahora les lleva a ser críticos con el Gobierno central y el estado de alarma y "decirle que, tal como se está aplicando, no es útil", y que se deben buscar estas alternativas.

NO LE CONSTAN CONTACTOS

Preguntada por si la vicepresidenta Carmen Calvo ha contactado con ERC, ha asegurado que no le consta que haya llamado y ha dicho que ven chantaje a su partido: "Que no se equivoquen, no es cuestión de presionarnos, es cuestión de hablar, dialogar y atender las demandas que desde el Govern se están haciendo al Gobierno del Estado".

Ha pedido al Gobierno central que no actúe como si tuviera una mayoría absoluta y que "no se piense que haciendo chantaje hará ceder" a ERC, que ha hecho un toque de alerta al Gobierno y que quiere codecisión sin sumisión a las decisiones del Gobierno central, según ella.

Vilalta ha sostenido que el estado de alarma no está siendo útil y que ha implicado "recentralización" y militarización, y ha dicho que esta herramienta debería ser excepcional pero que se está alargando en el tiempo y no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, según ella.