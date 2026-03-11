ERC pide a Illa avances en el IRPF y le acusa de "sumisión" a los intereses electorales del PSOE

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que cumpla los acuerdos de investidura referentes a la gestión del IRPF por parte de la Generalitat para empezar a negociar los Presupuestos, y ha asegurado que si no hay avances en esta carpeta es por su "sumisión a los intereses electorales del PSOE".

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles: "Es verdad, sí, que hemos avanzado. También en materia de financiación. Pero cuando hemos reclamado la concreción en la recaudación del IRPF como primer paso para la consecución de la soberanía fiscal, entonces todo se ha agitado".

Illa le ha respondido que él defiende los acuerdos de investidura y se siente orgulloso de ellos, que no los esconde y que los cumplirá: "Cumpliré los acuerdos que firmé con ustedes, algunos de ellos difíciles, algunos de ellos exigentes, pero como lo firmamos, lo cumpliremos".

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

El 20 de marzo se prevé celebrar el debate de totalidad del proyecto presupuestario, y ERC ha pedido a Illa no utilizar esta fecha para presionarles: "No nos presionen con los calendarios. Presentar propuestas sin tener los votos garantizados, presidente, no es la vía. La vía es cumplir con lo acordado", ha avisado Jové.

Ha afirmado que ERC supedita nuevos acuerdos que se puedan alcanzar al cumplimiento de los anteriores y, aunque ha dicho que se ha avanzado en algunos temas a lo largo de la legislatura, ha recordado que falta cumplir con el IPRF.

Según Jové, cumplir con el IPRF permitiría estabilidad y credibilidad al Govern frente a la "inestabilidad de quienes supeditan su futuro a los intereses electorales y los calendarios de otras latitudes", en referencia implícita a las convocatorias electorales en Castilla y León y Andalucía.

EL 'SÍ' DE ILLA EN 2023

Illa ha respondido asegurando que se puede hacer un balance positivo de lo cumplido por parte del Govern, y ha añadido que es "poco amigo de presionar a nadie" ni de dejarse presionar él mismo.

Finalmente, ha dicho que pedir a ERC que les aprueben los Presupuestos no es algo que él no haya hecho en la oposición: "Año 2023. Se rompe el Govern de coalición de ese momento entre ustedes y Junts. El PSC, con un resultado electoral superior en votos al de su fuerza política apoyó los Presupuestos, pensando en el bien del país".

"No pido nada que yo no haya hecho en el pasado", y ha reiterado la voluntad de tender la mano a los republicanos para intentar aprobar los Presupuestos porque son, ha dicho, una necesidad de Catalunya.