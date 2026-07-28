ERC pide que Illa comparezca en el Parlament en septiembre por el error en las pruebas Pisa 2025

El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament en septiembre por el error en las pruebas Pisa 2025, por lo que han votado en contra de que el presidente comparezca este viernes, tal y como ha pedido Junts en la Junta de Portavoces de la Cámara.

En un comunicado este martes la formación considera que es "absurdo" hacer comparecer a Illa cuando, apunta, todavía no hay unas conclusiones preparadas sobre la causa de este error.

Los republicanos solicitan que Illa comparezca cuando haya unas conclusiones que se puedan presentar para llegar al "fondo de estos hechos" y han registrado una solicitud pidiendo explicaciones sobre los errores que han invalidado los resultado de Pisa.