ERC pide a Junts "facilitar" la tramitación del Consorci d'Inversions este martes en el Congreso

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido a Junts que pueda "facilitar" la tramitación este martes en el Congreso de la proposición de ley de ERC para crear un Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya.

"No entenderíamos que ningún partido soberanista, que ningún partido catalanista, se posicionase en contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley que abre la puerta a que el Govern de la Generalitat pueda tener un papel clave en la gestión y ejecución de estas inversiones del Estado en Catalunya", ha afirmado en rueda de prensa este lunes.

El portavoz republicano ha detallado que tienen asegurado el voto de 10 partidos que forman parte del bloque de investidura, y que solo tienen duda de "qué hará PP, Vox y Junts", ya que necesitarían la abstención de los de Carles Puigdemont para continuar con la tramitación.

Preguntado por si han hablado con Junts sobre este tema, Albert ha respondido que tienen una "relación bastante fluida", aunque ha reconocido que han mostrado una cierta discrepancia o escepticismo ante el Consorci.

El dirigente republicano ha afirmado que Junts no ve "del todo útil" este instrumento, pero ha añadido que desde ERC creen que es una herramienta al servicio de Catalunya y que sería una solución a una realidad injusta y estructural como es la falta de ejecución presupuestaria en las infraestructuras catalanas que son propiedad del Estado.

SIN PGE

Sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no presentará los Presupuestos Generales del Estado, Albert ha señalado que es una decisión suya y que está bien tener un mensaje claro: "En los últimos meses hemos pasado del sí al no y del no al sí muchas veces".

También ha criticado que el Govern haya decidido "infiltrar Mossos en las escuelas", en alusión a la decisión de impulsar un plan piloto para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

"Hay recortes vigentes y actuales en los últimos Presupuestos presentados" en educadores y personal de integración social, ha criticado Albert, que ha asegurado que ante esto la solución no puede ser poner Mossos en las escuelas.