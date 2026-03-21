ERC pide nuevos traspasos de competencias a cambio de desvincular el IRPF de los Presupuestos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el 95 aniversario de ERC, en la Estació del Nord, a 14 de marzo de 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

ERC propone a la Generalitat nuevos traspasos de competencias a cambio de desvincular la recaudación del IRPF de los Presupuestos de la Generalitat, han explicado fuentes republicanas a Europa Press.

Según ha avanzando 'Nació' este sábado, ERC ha abierto la puerta a negociar otros traspasos para "ganar espacios de poder" para Catalunya, aunque la formación no ha detallado cuáles se podrían equiparar a la recaudación del impuesto.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha asegurado este mismo sábado en una entrevista de 'Rac1' que espera que ERC plantee "cosas que estén al alcance del Govern de la Generalitat y bajo sus competencias".

"Si nos pide cosas de otros, siempre esto será más complicado", ha sostenido la consellera, que también ha incidido en que el Gobierno no ha cambiado de opinión respecto al IRPF aunque su prioridad es cambiar el modelo de financiación.

El Govern y ERC acordaron el miércoles la retirada de las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo al Parlament para darse más tiempo para negociarlas y que puedan ser una realidad en el actual periodo de sesiones, que finaliza en julio.