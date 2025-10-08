ERC reclama al Govern que pida al Gobierno la financiación singular con una "negociación bilateral"

El diputado de ERC, Josep María Jové, durante la primera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 8 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus socios de investidura, Illa afronta d - David Zorrakino - Europa Press

Reclama un plan de rehabilitación de viviendas y gratuidad del comedor escolar y extraescolares

El grupo de ERC en el Parlament ha vuelto a reclamar al Govern que exija al Gobierno central un nuevo sistema de financiación singular para Catalunya "a partir de una negociación bilateral basada en los principios de suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia".

Se trata de una de las propuestas de resolución de los republicanos, que se votarán este jueves en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament, en las que también han reclamado avanzar hacia un modelo tributario con una mayor capacidad normativa para Catalunya y "condonar un parte significativa de la deuda contraída, entre otros motivos, por el desequilibrio de ingresos entre el Estado" y la Generalitat.

Además, ERC ha reclamado al Govern que en 2026 presente un plan de rehabilitación de viviendas para garantizar "la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética e hídrica de los edificios de más de 50 años", que estaría dotado con 2.600 millones de euros hasta 2030.

Los republicanos también han propuesto implementar a partir del curso 2026-2027 la gratuidad del comedor escolar durante toda la etapa educativa, así como de las actividades extraescolares, y exigir al Gobierno central que apruebe una "prestación universal para la primera infancia" que cubra las necesidades básicas de los niños.

ERC ha propuesto mantener las bonificaciones del transporte público para 2026 "ante el caos de Rodalies", ha instado al Govern a garantizar unos servicios alternativos suficientes y fiables para las vías afectadas por cortes de circulación de trenes, y ha defendido la necesidad de que la Generalitat pueda decidir sobre las infraestructuras como puertos y aeropuertos.

SALARIO MÍNIMO CATALÁN

Para combatir la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, los republicanos han pedido impulsar un salario mínimo catalán de 1.420 euros en 14 pagas, e impulsar medidas fiscales contra la "especulación inmobiliaria" como subir progresivamente el impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) a partir de la segunda vivienda en manos de la misma persona.

Los republicanos han llamado a hacer una condena "tanto al genocidio del pueblo palestino como a la actuación del Estado de Israel contra la Global Sumud Flotilla", y han reclamado al Ejecutivo catalán que impulse un pacto de país por la convivencia, la cohesión y la vida digna para hacer frente a los discursos de odio.

En materia de lengua, los republicanos proponen que el catalán "sea un requisito y no un mérito para los jueces y juezas que quieran trabajar en Catalunya", y han solicitado un incremento de los cursos en catalán y que se cree un comité para fiscalizar el cumplimiento del Pacte Nacional per la Llengua.