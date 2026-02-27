ERC registra una ley para crear un consorcio Estado-Generalitat de gestión de inversiones estatales

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de ERC ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para crear el Consorcio de Inversiones de Catalunya, un nuevo instrumento destinado "a poner fin a los déficits estructurales acumulados durante décadas" en las inversiones estatales en el territorio.

La iniciativa llega tras lo que consideran años de baja ejecución presupuestaria, y que "evidencian los episodios recientes especialmente graves" en infraestructuras clave como Rodalies o la AP-7, informan los republicanos en un comunicado.

La propuesta establece la constitución de un consorcio paritario entre el Estado --a través del Ministerio de Transportes-- y la Generalitat, que deberá elaborar un Plan Plurianual de Inversiones; realizar el seguimiento y control de la ejecución; coordinar a los entes estatales inversores e impulsar medidas correctoras cuando los plazos o los niveles de ejecución no se ajusten a lo acordado.

La ley prevé también la creación de una Sociedad Mercantil de Inversiones de Catalunya, participada por ambas administraciones, que actuará como instrumento ejecutivo para redactar proyectos y ejecutar obras.

Con esta estructura, ERC defiende que se podrá superar "la lentitud administrativa y la falta de agilidad" que han marcado proyectos estratégicos pendientes desde hace años, y remarcan que la financiación del consorcio y de la sociedad corresponderá íntegramente al Estado.

9 MESES DE CONSTITUCIÓN

El texto fija un plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor para constituir el consorcio --que deberá iniciar su actividad el 1 de enero de 2027-- y doce meses adicionales para crear la sociedad mercantil.

La iniciativa pretende establecer mecanismos efectivos de planificación, supervisión y rendición de cuentas para evitar que las inversiones que afectan directamente a Catalunya "sigan condicionadas por decisiones alejadas del territorio y por incumplimientos reiterados".